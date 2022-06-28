Нагорный планирует организовать турниры по спортивной гимнастике в России

Олимпийский чемпион Никита Нагорный занимается организацией турниров по спортивной гимнастике в России.

«У меня есть планы относительно организации новых соревнований. Появилась возможность организовать очень классную модель внутри нашей страны, я надеюсь, что в этом году получится порадовать зрителей. Раскрывать полностью детали не могу, сейчас все находится на стадии переговоров, но мы готовы приступить к реализации в любой момент и ждем, когда это можно будет зарегистрировать, чтобы сделать все максимально эффектно, быстро и без проблем», — сказал Нагорный ТАСС.

25-летний гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, на Играх в Токио спортсмен выиграл золото в командном первенстве, а также две бронзовые награды — в личном многоборье и упражнении на перекладине.