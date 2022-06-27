Олимпийский чемпион Далалоян заявил, что не собирается завершать карьеру

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что, несмотря на отстранение от международных соревнований, даже не задумывался о завершении карьеры.

«Нет, завершать карьеру я пока даже и не думаю. Недавно была шумиха, когда я опубликовал пост в соцсетях и меня неправильно поняли. Начали провожать из большого спорта. Нет, я не собираюсь завершать карьеру. Мне доставляет удовольствие моя работа. До Олимпийских игр мне приходилось работать на максимуме, сквозь усталость, сквозь трудности, болячки. А сейчас я работаю спокойно, мне это доставляет невероятные эмоции. Всю жизнь я думал, когда же буду тренироваться в свое удовольствие, не гнаться за чем-то, не ставить перед собой безумные барьеры. И вот сейчас именно тот момент. Поэтому даже нет мыслей завершать карьеру», — сказал Далалоян РИА Новости.

26-летний Далалоян на Олимпийских играх в Токио завоевал золото в командном многоборье.