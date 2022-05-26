Гимнаст из Азербайджана считает, что Куляк выиграл бронзу честно и ему не нужна его медаль
Гимнаст Иван Тихонов, представляющий Азербайджан, не будет настаивать на передаче ему бронзовой медали кубка мира в Дохе после аннулирования результата россиянина Ивана Куляка.
«Если Куляк в итоге будет лишен этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне. Считаю, что Ваня победил в честной битве, бронза соревнований его даже в том случае, если результат аннулируют. Мне эта медаль особо не нужна, честно говоря», — цитирует Куляка ТАСС.
18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на год. В марте 20-летний россиянин на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.
Источник: https://n.tass.ru/sport/14735855
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