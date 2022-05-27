Винер поддержала решение российской гимнастки уехать тренером в Китай

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поддержала решение российской спортсменки Марии Пасеки уехать тренером в штаб сборной Китая.

«Это правильное решение со стороны Марии. Я тоже делилась своим опытом не внутри своей страны при Советском Союзе. Я выставляла сборную Великобритании. Мои девочки были в десятке лучших, максимум попали на Олимпийские игры. Две девочки выступали за Великобританию, их даже путали с русскими по классу», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК Спорт».

Он добавила, что спортсмены и тренеры «должны передавать опыт и развивать свой вид спорта».

26 мая Пасека объявила, что летом начнет тренерскую карьеру в сборной Китая по спортивной гимнастике. В марте 2020 года она объявила о приостановке карьеры спортсменки.