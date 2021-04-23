Европейский гимнастический союз одобрил новый элемент, названный в честь россиянина Нагорного

Техкомитет Европейского гимнастического союза (UEG) одобрил новый элемент, названный в честь российского гимнаста Никиты Нагорного.

Нагорный в квалификации чемпионата Европы в Базеле (Швейцария) впервые на официальных соревнованиях исполнил новый элемент — тройное сальто назад согнувшись. Ему дана группа сложности I.

«Вот и свершилось, теперь у меня есть свой именной элемент «тройное сальто назад согнувшись»! Это была моя мечта, одна из немногих в спорте», – написал Нагорный в Instagram.

23 апреля Нагорный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. 24-летний россиянин набрал 88,032 балла.

Финалы в отдельных видах пройдут 24-25 апреля.