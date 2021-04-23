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Нагорный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье

21:00
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Российский гимнаст Никита Нагорный 23 апреля на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария) стал победителем в личном многоборье.

24-летний россиянин набрал 88,032 балла. Второе место с результатом 85,864 балла завоевал еще один россиянин Давид Белявский. Третий — украинец Илья Ковтун (84,864).

Нагорный стал семикратным чемпионом Европы.

Финалы в отдельных видах пройдут 24-25 апреля.

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