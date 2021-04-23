Нагорный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье
21:00
Российский гимнаст Никита Нагорный 23 апреля на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария) стал победителем в личном многоборье.
24-летний россиянин набрал 88,032 балла. Второе место с результатом 85,864 балла завоевал еще один россиянин Давид Белявский. Третий — украинец Илья Ковтун (84,864).
Нагорный стал семикратным чемпионом Европы.
Финалы в отдельных видах пройдут 24-25 апреля.
Читайте также
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю