Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике
15:36
Российский гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.
24-летний россиянин набрал 15,166 балла. Вторым стал Бенжамен Гишар из Швейцарии (14,966), третьим — итальянец Никола Бартолини (14,666). Россиянин Кирилл Прокопьев завершил соревнования на последнем, восьмом месте (13,466).
23 апреля Нагорный стал чемпионом Европы в личном многоборье.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в швейцарском Базеле.
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