Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

15:36
Никита Нагорный. Фото AFP
Никита Нагорный. Фото AFP
Теги:

Российский гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

24-летний россиянин набрал 15,166 балла. Вторым стал Бенжамен Гишар из Швейцарии (14,966), третьим — итальянец Никола Бартолини (14,666). Россиянин Кирилл Прокопьев завершил соревнования на последнем, восьмом месте (13,466).

23 апреля Нагорный стал чемпионом Европы в личном многоборье.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в швейцарском Базеле.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11236535

Читайте также

Губерниев назвал точный счет московского дерби «Спартак» — ЦСКА
«Зенит» — «Ротор»: где смотреть матч, во сколько начало
«Ты хотел мне что-то сказать? Я стою перед тобой, говори». Как Рустам Хабилов напугал Хорхе Масвидаля
РПЛ, 27-й тур: расписание и трансляции всех матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд