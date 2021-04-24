Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

24-летний россиянин набрал 15,166 балла. Вторым стал Бенжамен Гишар из Швейцарии (14,966), третьим — итальянец Никола Бартолини (14,666). Россиянин Кирилл Прокопьев завершил соревнования на последнем, восьмом месте (13,466).

23 апреля Нагорный стал чемпионом Европы в личном многоборье.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в швейцарском Базеле.