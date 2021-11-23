«Приложу максимум усилий чтобы добраться до Парижа 2024». Далалоян объявил о продолжении карьеры

Олимпийский чемпион Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Артур Далалоян сообщил, что не собирается завершать карьеру. По словам 25-летнего спортсмена, он звял паузу на отдых, но в январе намерен продолжить тренеировки.

«Привет друзья. Хочу ответить на самый популярный вопрос, собираюсь ли я продолжать спортивную карьеру, — написал Далалоян в Instagram. — Да, последнее время мало гимнастики, соревнований с моим участием и это все объяснимо. Во-первых, семья! Нам так много приходилось быть в разлуке, все сборы, подготовки, соревнования требуют максимальной отдачи и времени наслаждаться семьей, детьми, любимой женой, его просто не было. Сейчас замечательное время, когда я могу побыть рядом.

Во-вторых, травма с которой я выступал на ОИ, не для кого не секрет что реабилитацию я прошел краткосрочно и до конца, за такой короткий промежуток времени такие травмы не проходят, надо дать время.

В-третьих, после стольких лет работы надо все обнулить, ведь за все это время я давал себе максимум неделю-две отдыха и работать в таком режиме всегда просто невозможно. Я попросил дать мне небольшой отгул и меня поняли. С января я собираюсь преступить к полноценным тренировкам и отвечаю с полной уверенностью что да, я буду продолжать! Я приложу максимум усилий чтобы добраться до Парижа 2024. Ну и ваша поддержка конечно, ведь да?".

Напомним, что Далалоян также является трехкратным чемпионом мира и многократным призером мировых первенств. Кроме того, он — пятикратный чемпион Европы.