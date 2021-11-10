Мельникова: «После чемпионата мира нас в аэропорту встретил всего лишь один журналист. Не понимаю этого»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что расстроена из-за низкой популярности своего вида спорта в России.

«Ажиотаж приходит только во время Олимпиады. Вот недавно состоялся чемпионат мира — ни одной трансляции даже не было, в аэропорту по возвращении нас встретил один-единственный журналист. А популярность все-таки приходит благодаря телевидению в первую очередь. Я не могу этого объяснить, не понимаю, почему так происходит. Еще всем всегда интересны лишь скандалы. На чемпионате мира я тоже попала в такую яму. Всех интересовала медаль, которую я проиграла, а не та, которую завоевала. Задача спорта в мотивации, а у нас как будто другим занимаются. В Европе, в США тем более, гимнастика на таком подъеме! У нас же как будто не знают такого вида спорта», — цитирует Vogue Мельникову.

Мельникова завоевала золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях. На минувшем чемпионате мира она выиграла золото в многоборье, стала серебряным призером в вольных упражнениях и бронзовым призером в опорном прыжке. Во время финала в вольных упражнениях спортсменке снизили базовую сложность программы и она уступила 0,066 балла японке Маи Мураками, ставшей чемпионкой мира.