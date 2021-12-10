Симона Байлз признана атлетом года по версии журнала Time

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз стала лучшим атлетом 2021 года по версии журнала Time. Как отмечается, 24-летняя американка прошла через серьезные трудности и завоевала две олимпийские награды (серберо и бронзу) на прошедшей Олимпиаде в Токио.

«В 2021 году Байлз считалась главной фавориткой Олимпийских игр в Токио, однако из-за психических проблем она смогла завоевать только две медали — серебро в командных соревнованиях и бронзу в упражнениях на брусьях, — пишет Time. — После Олимпиады она стала участником скандала с сексуальными домогательствами со стороны бывшего врача команды Ларри Нарсона.

В этом году гимнастка справлялась не только с синдромом дефицита внимания без необходимой медикаментозной поддержки во время Игр в Японии, но и давать показания в органах ФБР, олимпийских и гимнастических ведомствах США по очень щекотливому поводу.

Чтобы отметить ее достижения как в спорте, так и в жизни журнал Time признал ее лучшим атлетом 2021 года".

Напомним, что Байлз выиграла четыре золотые медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, у нее 19 золотых наград чемпионатов мира.