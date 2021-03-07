Спортивная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Спортивная гимнастика

Чемпионка мира по спортивной гимнастике Набиева решила приостановить карьеру

16:18
Теги:

Чемпионка мира и Европы 2010 года по спортивной гимнастике Татьяна Набиева приняла решение о приостановлении карьеры, сообщила ее личный тренер Вера Киряшова.

«Таня сейчас не тренируется. И вполне вероятно, что больше не будет выступать, — сказала Киряшова ТАСС. — Ее никуда не приглашают, поэтому особого смысла продолжать она не видит, хотя результаты в свое время показывала. Но говорить об окончательном уходе с ковра было бы неправильно, Набиева на данный момент свою спортивную карьеру приостановила».

26-летняя гимнастка из Санкт-Петербурга пропустила первенство города, проходившее в феврале, Набиевой нет также в списках участниц чемпионата России, который стартует в Пензе 10 марта.

Последний раз Набиева выступала в составе сборной России на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе, откуда вернулась с двумя серебряными (командный турнир и брусья) и одной бронзовой (опорный прыжок) наградой.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10853101

Спортивная гимнастика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир