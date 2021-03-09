Нагорный пропустит чемпионат России из-за болезни

Трехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Никита Нагорный пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Подкосило меня, ребятки. Сегодня провалялся целый день с температурой 39, а завтра уже первый день соревнований. Мы приняли решение, совместно с тренерским штабом сборной команды, пропустить этот чемпионат России. Обидно, но здоровье важнее!» — написал 24-летний Нагорный.

Чемпионат России пройдет с 10 по 14 марта в Пензе.