Нагорный пропустит чемпионат России из-за болезни
20:39
Трехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Никита Нагорный пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.
«Подкосило меня, ребятки. Сегодня провалялся целый день с температурой 39, а завтра уже первый день соревнований. Мы приняли решение, совместно с тренерским штабом сборной команды, пропустить этот чемпионат России. Обидно, но здоровье важнее!» — написал 24-летний Нагорный.
Чемпионат России пройдет с 10 по 14 марта в Пензе.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CMM9_jtHkeu/?igshid=1f3wu7lyo8ayp
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