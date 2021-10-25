Титов рассказал, почему чемпионат мира по спортивной гимнастике не показывали в России

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов рассказал, почему чемпионат мира по спортивной гимнастике не транслировали на российском телевидении.

«Мне жаль, что чемпионат мира не транслировался на российском телевидении, но для этого есть объективные причины. Я никого не оправдываю и никого не обвиняю, просто рассказываю, что из-за переносов только закончился предыдущий олимпийский цикл, и, как я понимаю, телевидение не успело приобрести права. Мне очень жаль, что так получилось, я считаю, что гимнастика — это вид спорта, достойный того, чтобы его смотреть.

Они (телевизионные вещатели) объективно не успели купить права, у них и на чемпионат мира по художественной гимнастике пока нет прав. Я этим не занимаюсь. Могу сказать по этому поводу только то, что «Матч ТВ», насколько я понимаю, не успел оформить договор с FIG и приобрести права на показ, хотя такое намерение у него есть", — приводит слова Титова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершился 24 октября в японском Китакюсю.

На этом турнире россиянка Ангелина Мельникова выиграла золотую медаль в личном многоборье, а также серебряную награду в вольных упражнениях и бронзовую в опорном прыжке. Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах.