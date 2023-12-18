Гимнастка Мельникова объяснила, почему не представляет себя в отношениях с футболистом

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова объяснила, почему не видит себя в отношениях с футболистом.

«У футболистов сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика. Мне кажется, такой молодой человек мне не подходит. Нужен с более свободным графиком», — приводит Sport24 слова Мельниковой.

Гимнастка является болельщицей «Спартака» и регулярно посещает матчи команды.