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Сегодня, 20:22

Гимнастка Мельникова объяснила, почему не представляет себя в отношениях с футболистом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова объяснила, почему не видит себя в отношениях с футболистом.

«У футболистов сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика. Мне кажется, такой молодой человек мне не подходит. Нужен с более свободным графиком», — приводит Sport24 слова Мельниковой.

Гимнастка является болельщицей «Спартака» и регулярно посещает матчи команды.

Источник: Sport24
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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