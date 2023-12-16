Гимнастка Мельникова пожелала «Спартаку» побед в 2024 году

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова рассказала «СЭ», чего желает красно-белым в 2024 году.

«В этом сезоне очень мало ходила на матчи «Спартака», к сожалению. Из-за графика не всегда удавалось попадать. Тем не менее, поддерживаю команду, слежу в соцсетях! В 2024 году желаю «Спартаку» побед, посылаю все лучи поддержки», — сказала Мельникова «СЭ».

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.