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Сегодня, 13:58

FIG не будет предъявлять требования к костюмам российских гимнасток

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Международная федерация гимнастики (FIG) убрала ограничение на выступление российских и белорусских гимнасток на выступление только в форме голубого цвета.

Перед выступлением атлетам необходимо согласовать свои костюмы ждя соревнований с FIG. В случае использования формы, которая не была одобрена, спортсмен будет дисквалифицирован. Использовать любую национальную символику запрещено.

В ноябре исполком федерации сообщил, что нейтральные спортсмены из России и Белоруссии обязаны носить костюмы светло-голубого цвета. Женские спортивные трико (купальники) и мужские майки должны быть именно в таком оттенке.

Источник: ТАСС
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