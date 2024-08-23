Титов выступил с предложением объединить гимнастические федерации в одну организацию

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов обратился с новой идеей к руководству федераций страны по гимнастическим видам спорта.

«Я хочу обратиться с предложением к руководству гимнастических федераций — это пять дисциплин, — воспользоваться возможностью и рассмотреть вопрос об объединении. Международная федерация гимнастики объединяет все виды спорта, и практика показывает, что вполне возможно управлять всеми этими видами из одного центра», — цитирует Титова ТАСС.

Функционер считает, что можно объединиться на базе Федерации спортивной гимнастики России. По его словам, данный шаг позволил бы сократить издержки, связанные с содержанием административного аппарата, и помог бы тем, кто испытывает сложности с финансированием. Титов предложил назвать новую организацию «Федерация гимнастики России».

В Международную федерацию гимнастики входят шесть видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте и паркур. В России федерации по гимнастическим видам спорта в настоящее время действуют независимо друг от друга.