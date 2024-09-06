Винер: «Сейчас действительно прорабатывается вопрос объединения федераций. Произойдет это в октябре»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ответила «СЭ» на вопрос об объединении российских гимнастических федераций в одну организацию.

В пятницу, 6 сентября стало известно, что руководящие органы российских гимнастических федераций приняли решение об объединении в одну организацию.

«Сейчас действительно прорабатывается вопрос объединения федераций. И произойдет это, видимо, в октябре», — сказала Винер «СЭ».

В единую организацию должны будут войти Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, а также Всероссийская федерация спортивной аэробики.