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Арина Аверина считает объединение гимнастических федераций России правильным шагом

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Олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Арина Аверина назвала решение объединить гимнастические федерации России в единую организацию огромным шагом вперед.

«Наверное, для нынешней ситуации это огромный шаг вперед и огромный плюс — объединение всей спортивной гимнастической федерации», — цитирует Аверину ТАСС.

В сентябре Министерство спорта России заявило о готовящемся объединении. Конференция, посвященная данному мероприятию, пройдет в Москве 1 октября.

Ранее сообщалось, что новую структуру может возглавить нынешний генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Международная федерация гимнастики объединяет шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику, спортивную акробатику, прыжки на батуте и паркур. В России на данный момент федерации по гимнастическим видам спорта самостоятельны и не связаны между собой.

Источник: ТАСС
Арина Аверина
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