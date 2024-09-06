ТАСС: объединение всероссийских гимнастических федераций состоится в октябре

В Москве в октябре пройдет конференция, на которой состоится объединение всероссийских гимнастических федераций в одну организацию.

«Решение об объединении всероссийских гимнастических федераций в одну будет утверждено на объединительной конференции, которая должна пройти в Москве в октябре в срок, согласованный с Минспортом. Будут избраны президент организации, президиум», — передает ТАСС слова источника, близкого к ситуации.

Международная федерация гимнастики объединяет в себе шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику, спортивную акробатику, прыжки на батуте и паркур.