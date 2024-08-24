Макаров поддержал идею создания единой федерации гимнастических видов спорта

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров готов принять участие в объединении федераций страны по гимнастическим видам спорта в одну организацию.

«Это эксперимент, и мы готовы попробовать принять в нем участие. Посмотрим, что из этого получится», — цитирует ТАСС Макарова.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предложил объединить федерации страны по гимнастическим видам спорта в одну организацию.