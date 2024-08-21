Гимнаст Белявский: «На Олимпиаде мы бы боролись за медали во всех снарядах»

Российский гимнаст Давид Белявский оценил уровень соревнований на Олимпиаде-2024 без участия спортсменов из России.

«В целом, спортсмены показали тот же уровень, что был в Токио. В том плане, что пока нас нет, сильно никто вперед не убежал. Отсутствие России сказалось на конкуренции? В розыгрыше медалей точно сказалось. Мы бы боролись во всех снарядах за призовые места», — приводит Metaratings слова Белявского.

Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до участия в отборочных турнирах на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, но атлеты решили не участвовать в соревнованиях на предложенных условиях.

Давид Белявский — олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье.