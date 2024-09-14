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Сегодня, 14:22

Хоркина: «При Белозерове гимнастика в России будет процветать!»

Зарина Халимхонова
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась о возможном назначении генерального директора РЖД Олега Белозерова на пост главы объединенной Федерации гимнастики России (ФГР).

«Очень хорошо знаю Олега Валентиновича, глубоко его уважаю. Мы часто пересекались по работе. Желаю ему удачи! Уверена, при нем гимнастика в России будет процветать! Надеюсь, и мне в структуре найдется место (смеется)», — сказала Хоркина «СЭ».

Ранее в Министерстве спорта РФ заявили о принятии решения объединить все отраслевые гимнастические федерации страны в единую ФГР. На данный момент существуют Федерация спортивной гимнастики России, Всероссийская федерация художественной гимнастики. Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Главы организаций поддержали идею минспорта.

Светлана Хоркина
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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