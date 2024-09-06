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Президент Федерации прыжков на батуте России: «Мы сохраняем такую же независимость внутри большой федерации»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров ответил «СЭ» на вопрос об объединении российских гимнастических федераций в одну организацию.

В пятницу, 6 сентября стало известно, что руководящие органы российских гимнастических федераций приняли решение об объединении.

«Насколько это будет лучше, никто не знает. В других странах такая практика есть: все гимнастические федерации находятся под одним зонтиком. В мире почти не осталось разрозненных федераций. Не уверен, но, возможно, такое осталось в Болгарии. Мы сохраняем такую же независимость внутри большой федерации, остаемся видом спорта, сохраняем весь контингент, который у нас работает. Возможно, будет консолидация средств, откроются финансовые потоки. Но пока сказать сложно. Это просто решение. Поработаем — увидим», — сказал Макаров «СЭ».

По итогам объединения российских гимнастических федераций в единую организацию войдут: Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, а также Всероссийская федерация спортивной аэробики.

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