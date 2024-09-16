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В новосибирской федерации гимнастики объяснили причины выдвижения Белозерова на пост главы объединенной федерации

Сергей Разин
корреспондент
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Глава новосибирской федерации гимнастики Евгений Подгорный заявил, что поддерживает кандидатуру генерального директора РЖД Олега Белозерова на пост президента объединенной Федерации гимнастики России.

«Белозеров является членом Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области, и наша организация приняла решение выдвинуть его кандидатуру на пост президента Федерации гимнастики России. Он обладает колоссальным опытом в управленческой деятельности, мы видим, как развивается спортивное направление в железнодорожной отрасли под его руководством, строится новая инфраструктура. Если говорить про Новосибирскую область, то можно отметить волейбольный клуб «Локомотив», который является одним из лидеров в стране. РЖД построили для волейболистов новую арену, где проводятся соревнования на высоком уровне», — приводит слова Подгорного ТАСС.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов тоже поддержал кандидатуру Белозерова.

Выборы главы объединенной Федерации гимнастики России состоятся 1 октября.

Источник: ТАСС
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