В новосибирской федерации гимнастики объяснили причины выдвижения Белозерова на пост главы объединенной федерации

Глава новосибирской федерации гимнастики Евгений Подгорный заявил, что поддерживает кандидатуру генерального директора РЖД Олега Белозерова на пост президента объединенной Федерации гимнастики России.

«Белозеров является членом Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области, и наша организация приняла решение выдвинуть его кандидатуру на пост президента Федерации гимнастики России. Он обладает колоссальным опытом в управленческой деятельности, мы видим, как развивается спортивное направление в железнодорожной отрасли под его руководством, строится новая инфраструктура. Если говорить про Новосибирскую область, то можно отметить волейбольный клуб «Локомотив», который является одним из лидеров в стране. РЖД построили для волейболистов новую арену, где проводятся соревнования на высоком уровне», — приводит слова Подгорного ТАСС.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов тоже поддержал кандидатуру Белозерова.

Выборы главы объединенной Федерации гимнастики России состоятся 1 октября.