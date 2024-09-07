Родионенко об объединении гимнастических федераций: «От спортивной гимнастики будем рекомендовать кандидатуру Нагорного»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила «СЭ» на вопрос об объединении российских гимнастических федераций.

«Спортивная гимнастика от этого объединения ничего не теряет. Первого октября будет конференция, где объявят имена вице-президентов в составе федерации гимнастики. От спортивной гимнастики будем рекомендовать кандидатуру Никиты Нагорного. А Василий Титов будет во главе всей организации. Никита уже на пути к завершению карьеры. Может быть, он будет не так активно заниматься. Но, в любом случае, все будет зависеть от него: хватит ли здоровья возглавить федерацию и тренироваться. Он определится. Никита — человек, который очень предан спортивной гимнастике! У него сейчас много идей, поэтому нас это только радует», — сказала Родионенко «СЭ».

В единую организацию должны будут войти Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, а также Всероссийская федерация спортивной аэробики.