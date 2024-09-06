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Батыршина: «FIG давно подчинена единой федерации. Россия решила пойти в этом направлении. Стоит ждать только хорошее!»

Зарина Халимхонова
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Серебряный призер Олимпиады Яна Батыршина в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию об объединении российских гимнастических федераций в одну организацию.

«Мне кажется, мы всегда были одной семьей. Если были показательные номера, то мы все время вместе выступали. Естественно, мы всегда были за одно. В Международной федерации гимнастики (FIG) давно все подчинено единой федерации. Наверное, Россия решила пойти в этом направлении и видит плюсы для себя. Стоит ждать только хорошее! Понятно, что кого бы ни выбрали, не важно, от федерации художественной или спортивной гимнастики, это все равно будет хорошо. Уверена, не будет такого, что одному виду спорта будет уделяться больше внимания, чем другим. Не сомневаюсь, все будет равноценно. Иначе все были бы против объединения», — сказала Батыршина «СЭ».

По итогам объединения российских гимнастических федераций в единую организацию войдут: Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, а также Всероссийская федерация спортивной аэробики.

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