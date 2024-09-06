Российские гимнастические федерации объединили в одну организацию

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что руководящие органы гимнастических федераций приняли решение об объединении в Федерацию гимнастики России.

Ранее с соответствующим предложением выступил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

«Это позволит оптимизировать работу, усилить управленческую структуру, эффективнее взаимодействовать с международной федерацией, уделять равное внимание всем представленным видам спорта и дисциплинам, в том числе в детско-юношеском спорте. Министерство со своей стороны будет оказывать всю необходимую поддержку», — приводит слова Дегтярева Telegram-канал Министерства спорта страны.

Выборы президента единой организации пройдут 1 октября.