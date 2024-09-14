Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:20

Гендиректор РЖД Белозеров может возглавить объединенную Федерацию гимнастики России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Глава РЖД Олег Белозеров.
Фото Global Look Press

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров выдвинут в качестве кандидата на пост главы объединенной Федерации гимнастики России (ФГР), об этом сообщил министр спорта РФ Михиал Дегтярев.

«Идея объединения всех федераций по гимнастическим видам спорта обсуждалась десятилетиями и, наконец, созрела до конкретного решения. На глобальном уровне они давно собраны в единую Международную федерацию гимнастики», — цитируют Дегтярева «РИА Новости».

Ранее в министерстве спорта заявили о принятии решения объединить все отраслевые гимнастические федерации страны в единую Федерацию гимнастики России (ФГР). На данный момент существуют Федерация спортивной гимнастики России, Всероссийская федерация художественной гимнастики. Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Главы организаций поддержали идею минспорта.

Источник: РИА Новости Спорт
Михаил Дегтярев
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
Читайте также
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
NL Times узнал о причине отмены Нидерландами поставки ПВО Patriot Киеву
В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ у границ страны
Популярное видео
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости