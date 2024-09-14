Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 14:43

Винер поддержала кандидатуру Белозерова на должность главы ФСГР

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что поддерживает кандидатуру генерального директора РЖД Олега Белозерова на пост президента объединенной Федерации гимнастики России.

13 сентября Винер сообщила, что не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации.

«Олег Белозеров очень достойный человек. Как я понимаю, он не связан ни с каким видом спорта и, видимо, будет объективно руководить Федерацией гимнастики России. Наверное, у него будет заместитель, вместе с которым они будут совместно обсуждать различные вопросы развития гимнастики. Я поддерживаю выдвижение Олега Белозерова на должность президента объединенной Федерации гимнастики России», — приводит слова Винер РИА Новости.

Спортивную и&nbsp;художественную гимнастику объединяют в&nbsp;одну организацию. Спортивную и художественную гимнастику объединяют. К чему это приведет?

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов тоже поддержал кандидатуру Белозерова.

Выборы главы объединенной Федерации гимнастики России состоятся 1 октября.

Источник: РИА Новости
Ирина Винер-Усманова
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
День парикмахера отметят в России 13 сентября
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости