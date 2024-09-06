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Титов — об объединении гимнастических федераций: «Данная идея возникла еще где-то год назад»

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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов ответил «СЭ» на вопрос об объединении российских гимнастических федераций.

В пятницу, 6 сентября, руководящие органы российских гимнастических федераций приняли решение об объединении.

«Да, данное решение было одобрено, это действительно так. Вообще, данная идея возникла еще где-то год назад. Было проведено заседание президиумов, которые поддержали данное предложение. Теперь нужно провести объединительную конференцию для понимания, что теперь организация будет работать как объединенная федерация, как я и предлагал», — сказал Титов «СЭ».

В единую организацию войдут: Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, а также Всероссийская федерация спортивной аэробики.

(Денис Сафронов)

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