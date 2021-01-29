Идеальный солдат Джеррарда забивает чаще Месси. Он тащит «Рейнджерс» к первому чемпионству за десять лет

И делает это с позиции правого защитника!

За последние две недели больше сотни наших читателей откликнулись на призыв поучаствовать в конкурсе «СЭ» и прислали свои материалы. Мы прочитали все — и выбрали тройку лучших. И сегодня публикуем первый из них (ранжира внутри топ-3 у нас нет) — текст Александра Бастрыгина про звезду шотландского чемпионата Джеймса Тавернье.

«Рейнджерс» в огне — не так давно шпана Стивена Джеррарда в дерби прихлопнула «Селтик», увеличив отрыв от «кельтов» в Премьершипе до 21 очка (а сейчас уже 23!). У «Селтика» три игры в запасе, но превосходство все равно впечатляет — в Шотландии всерьез говорят о том, что «Глазго» наконец-то прервет десятилетнюю гегемонию соседей-конкурентов.

В Лиге Европы у «Рейнджерс» тоже все прекрасно — опередили в группе «Бенфику» и с первого места вышли на бельгийский «Антверпен», в паре с которым смотрятся скорее фаворитами, чем аутсайдерами.

Эти достижения во многом связаны с двумя именами. Первое вам знакомо — Стивен Джеррард, который сразу после назначения в 2018-м навязал серьезную конкуренцию «Селтику» и впервые с сезона-2010/11 вывел команду в групповой этап ЛЕ. Второго творца успеха «Глазго» вы вряд ли знаете — это 29-летний правый защитник и капитан команды Джеймс Тавернье.

Captain James Tavernier was delighted as Rangers came away from Pittodrie with another important three points this afternoon.



Read full match reaction from the captain ? — Rangers Football Club (@RangersFC) January 10, 2021

До нынешнего сезона Джеймс ничем не выделялся на фоне английских середняков, бороздящих бровку: родился в Брэдфорде, начинал играть в академии «Лидса», оттуда перешел в «Ньюкасл», а затем вступил в долгую и вялотекущую схватку с арендами. За семь сезонов он сменил семь клубов, но выше Чемпионшипа прыгнуть так и не смог — лучшим из его клубов был «Уиган», который в том сезоне выпорхнул из второго английского дивизиона с предпоследнего места.

В «Глазго» Тавернье перешел перед сезоном-2015/16, когда клуб еще даже не пробился в шотландскую вышку после ссылки в четвертый дивизион. Тав органично вписался в команду и за шесть сезонов прошел с «Рейнджерс» путь от второго шотландского дивизиона до выхода в плей-офф Лиги Европы и борьбы за первое место во внутреннем чемпионате.

В этом сезоне Тавернье перевел результативность в турборежим: мужчина забил 17 голов и отдал 15 передач — превосходные показатели для любого атакующего футболиста (для сравнения — Месси и Мбаппе забили меньше), а правого защитника подобная статистика автоматически запускает в стратосферу.

James Tavernier has now been directly involved in a goal in each of his last EIGHT appearances across all competitions for Rangers since November.



Incredible from the defender. ? pic.twitter.com/r9HDRVkUCZ — Squawka Football (@Squawka) December 10, 2020

Высокая атакующая эффективность — это прекрасно, но как у Джеймса дела с обороной? Тавернье, согласно рейтингу Whoscored, имеет наивысший показатель по отборам, перехватам, фолам и выносам в шотландском Премьершипе, а сам «Глазго» в этом сезоне пропустил только семь голов и сыграл 20 матчей из 26 на «ноль» — характеристика вполне исчерпывающая.

Джеррард в восторге от своего капитана: «Его статистика — это что-то невероятное. Я играл с такими превосходными правыми защитниками, как Кайл Уокер, Глен Джонсон и Стив Финнан, — Тав стоит с ними в одном ряду».

«Меня радует, что он по-прежнему вносит вклад во все компоненты игры. Отлично прессингует, агрессивно действует в обороне и превосходно перехватывает передачи. Джеймс сейчас в лучшей форме в своей карьере, и ему нужно сохранять ее как можно дольше».

«Влияние Тавернье на команду огромно», — говорит бывший нападающий «Рейнджерс» Нил Макканн. «Он проводит много времени в атаке и создает дополнительную ширину на фланге, что позволяет вингерам смещаться ближе к центру и создавать численное большинство в нападении».

У Тавернье осталось полтора года по контракту с «Рейнджерс» — интерес к нему уже проявляли «Эвертон», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Ньюкасл», но «Глазго» отклонил все предложения. Клуб можно понять — у «Рейнджерс» как никогда большие шансы прервать гегемонию «Селтика», который в этом году может забрать десятый титул подряд. Если этого не случится, то уже нынешним летом мы можем увидеть Тавернье, позирующего в джерси клуба АПЛ.

Александр Бастрыгин