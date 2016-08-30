Сослан Рамонов: "Даже не знаю, кем назвать тех, кто хочет забрать медаль Бесика Кудухова. Это нелюди"

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов заявил, что только нелюди, у которых нет ничего святого, могут принять решение о лишении серебряной медали Олимпиады-2012 российского борца вольного стиля Бесика Кудухова. Спортсмен, являвшийся четырехкратным чемпионом мира, также ставший бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром в возрасте 27 лет.

– Я думаю, что это все мне боком вышло, – цитирует "Р-Спорт" Рамонова. – Я даже чувствую себя виноватым в какой-то степени. И думаю, что этим они еще раз нас хотят задеть, уколоть. Я даже не знаю, как это назвать – ниже уже некуда. Каждый раз, когда они принимают что-то новое, я удивляюсь: как низко может пасть человек? И как такие вещи можно делать? Там сидят люди, которые потеряли все человеческое, что у них было. Я даже не знаю, кем их назвать – это нелюди. У которых нет никакого уважения. Они уже потеряли все, что человеческое существует. У тех, кто принимает такие решения, нет ничего святого. Никакой порядочности, никакого уважения. Такими людьми быть нельзя.

Это просто катастрофа. Я даже не знаю, что они еще хотят. И эта медаль для меня просто боком вышла. Хотят задеть, уколоть, чтобы все хорошее, что было, моментально забылось. Чтобы вкус победы мне вышел боком – вот такое мое чувство.