МОК не будет лишать погибшего Кудухова серебра Олимпиады-2012

Вице-президент ФСБР Георгий Брюсов сообщил, что Бесик Кудухов не будет лишен серебра Олимпиады-2012. Спортсмен завоевал медаль в весе до 60 кг, ранее появилась информация, что после перепроверки допинг-пробы россиянина у него бл обнаружен запрещенный препарат, и серебро будет передано индийцу Йогешвару Дутту. В конце декабря 2013 года Кудухов погиб в автокатастрофе.

- МОК не будет лишать борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, - цитирует официальный сайт ФСБР Брюсова. - Расследование в отношении российского борца, погибшего в автокатастрофе в декабре 2013 года, прекращено.