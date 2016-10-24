14:34 | БОРЬБА — Вольная

МОК не будет лишать погибшего Кудухова серебра Олимпиады-2012

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Вице-президент ФСБР Георгий Брюсов сообщил, что Бесик Кудухов не будет лишен серебра Олимпиады-2012. Спортсмен завоевал медаль в весе до 60 кг, ранее появилась информация, что после перепроверки допинг-пробы россиянина у него бл обнаружен запрещенный препарат, и серебро будет передано индийцу Йогешвару Дутту. В конце декабря 2013 года Кудухов погиб в автокатастрофе.

- МОК не будет лишать борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, - цитирует официальный сайт ФСБР Брюсова. - Расследование в отношении российского борца, погибшего в автокатастрофе в декабре 2013 года, прекращено. 

Дополнительная информация

http://www.wrestrus.ru/news/fsbrnews/FILA_hroniker/mok_ne_budet_lishat_besika_kuduhova_serebrjanoj_medali_olimpiadi_2012

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