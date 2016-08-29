23:25 | БОРЬБА — Вольная

Борец сборной Канады дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония

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Борец Тамерлан Тагзиев, выступающий за сборную Канады, дисквалифицирован на четыре года, сообщает Антидопинговое агентство Канады. В анализах спортсмена был обнаружен мельдоний. Тагзиеву запрещено участвовать во всех международных турнирах, в том числе тренировочных занятиях с партнерами по национальной команде. Напомним, мельдоний входит в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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vms

а-а-а все они там в канаде на допинге сидят

23:53

mobile_actor

Сюрприз! Ведь по легенде, распространяемой редакцией СЭ, ВАДА воюет против России. А здесь Канада – родина Макларена и страна, где находится штаб-квартира ВАДА.

23:49

Россия круче всех!

А я уж думал в Канаде свои борцы выросли. А Канада участвовала в Рио?

23:48

shpasic

запрещено учувствовать

23:36

CanagliaVova

Мутко наносит ответный удар :-D

23:34

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