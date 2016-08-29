Борец сборной Канады дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония

Борец Тамерлан Тагзиев, выступающий за сборную Канады, дисквалифицирован на четыре года, сообщает Антидопинговое агентство Канады. В анализах спортсмена был обнаружен мельдоний. Тагзиеву запрещено участвовать во всех международных турнирах, в том числе тренировочных занятиях с партнерами по национальной команде. Напомним, мельдоний входит в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года.
vms
а-а-а все они там в канаде на допинге сидят
23:53
mobile_actor
Сюрприз! Ведь по легенде, распространяемой редакцией СЭ, ВАДА воюет против России. А здесь Канада – родина Макларена и страна, где находится штаб-квартира ВАДА.
23:49
Россия круче всех!
А я уж думал в Канаде свои борцы выросли. А Канада участвовала в Рио?
23:48
shpasic
запрещено учувствовать
23:36
CanagliaVova
Мутко наносит ответный удар :-D
23:34