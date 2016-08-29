Борец сборной Канады дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония

Борец Тамерлан Тагзиев, выступающий за сборную Канады, дисквалифицирован на четыре года, сообщает Антидопинговое агентство Канады. В анализах спортсмена был обнаружен мельдоний. Тагзиеву запрещено участвовать во всех международных турнирах, в том числе тренировочных занятиях с партнерами по национальной команде. Напомним, мельдоний входит в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года.