Весовые категории поменяются впервые за 20 лет

Впервые с 1998 года Межународной федерацией тяжелой атлетики (IWF) было принято решение пересмотреть весовые категории. Ранее их количество в каждом разряде равнялось 8. Теперь же весовых категорий стало по 10 и выглядят они следующим образом: у мужчин: до 51 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг и более 109 кг; у женщин: до 45 кг, до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 76 кг, до 81 кг, до 87 кг и более 87 кг.



Связаны данные изменения с тем, чтобы показать Международному Олимпийскому комитету, что IWF не устраивает ситуация с допингом. И поэтому Международная федерация тяжелой атлетики начинает все с чистого листа. Ведь данный шаг обнулит все мировые рекорды, а также изменит все спортивные нормативы для выполнения разрядов. Этот шаг необходим и потому, что старые весовые категории значительно устарели, и многие препараты, которые раньше были разрешены, сейчас находятся в списке запрещенных.



Также МОК совместно с Международной федерацией тяжелой атлетики к ближайшим играм в Токио-2020 одобрил по семь весовых категорий для мужчин и для женщин. Данный шаг, во-первых, позволит уравнять число весовых категорий и достигнуть гендерного равенства, во-вторых, уменьшил количество квот с 260 до 196, а самое главное – должен повлиять на изменение ситуации с допингом. При этом представлять одну страну смогут четыре мужчины и четыре женщины, а в одной категории от страны-участницы может выступить только один спортсмен.



Данное решение разрабатывалось на протяжении долгого времени и было одобрено 5 июля на исполкоме IWF в Ташкенте. Однако назвать решение окончательным пока нельзя, так как его не одобрил конгресс IWF, который состоится также в Ташкенте 6 июля. (Петр ГРИГОРЕНКО)