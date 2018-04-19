Канадская тяжелоатлетка Жирар стала чемпионкой Олимпиады в Лондоне

Канадка Кристин Жирар получит золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 63 кг, информирует CBC. Для 33-летней спортсменки это олимпийское золото станет первым в карьере. На Играх-2008 в Пекине она завоевала бронзу.

На Играх-2012 Жирар заняла третье место. Однако после перепроверки допинг-проб МОК лишил россиянку Светлану Царукаеву серебряной медали, а Майю Манезе из Казахстана - золотой. Сегодня МОК официально заявил, что Жирар получит золотую медаль в ближайшее время.

- Я ни на секунду не сомневалась, что сделала все, чтобы выиграть эту золотую медаль, - отметила Жирар.