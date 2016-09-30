"Зенит" одержал вторую победу кряду

Казанский "Зенит" на выезде переиграл "Урал" в матче 2-го тура чемпионата России. Эта победа для казанской команды, лидирующей в турнирной таблице, стала второй кряду.

Также сегодня "Енисей" в Красноярске проиграл "Югре-Самотлору", а "Кузбасс" переиграл московское "Динамо".

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2-й тур

"Урал" (Уфа) - "Зенит-Казань" (Казань) - 0:3 (9:25, 21:25, 16:25)

"Енисей" (Красноярск) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 2:3 (26:24, 25:21, 18:25, 17:25, 13:15)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо" (Москва) - 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 29:27)