23:56 29 октября | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Юрий Мельничук: "В "Зените" играют одни из лучших волейболистов мира"

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Главный тренер "Югры-Самотлора" Юрий Мельничук считает, что его команда уступала в классе в матче суперлиги с "Зенитом" (1:3). По его словам, с такими соперниками нужно показывать идеальную подачу.

– Уровень команды "Зенит", конечно, выше. Здесь играют одни из лучших волейболистов мира. Пытались навязать им игру, – цитирует официальный сайт ВФВ Мельничука. – В первой партии близко подтянулись. Вторую удалось выиграть. Но потом класс соперника сказался. Прежде всего, в исполнении подачи.

– За счет чего удалось выиграть вторую партию?

– Опять же за счет подачи. Вообще, с такими командами нужно играть, обладая хорошим уровнем подачи. Вот у Андрея полетело в одной расстановке, и нам удалось выйти вперед. Могли раньше довести до победы, но ввязались в упорную концовку. Хорошо, что смогли решить ее в свою пользу. Команда боролась. В плане эмоций, желания победить нельзя отказать ребятам, но мастерство соперника оказалось выше.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/57/p1/14866/

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