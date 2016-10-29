Юрий Мельничук: "В "Зените" играют одни из лучших волейболистов мира"

Главный тренер "Югры-Самотлора" Юрий Мельничук считает, что его команда уступала в классе в матче суперлиги с "Зенитом" (1:3). По его словам, с такими соперниками нужно показывать идеальную подачу.

– Уровень команды "Зенит", конечно, выше. Здесь играют одни из лучших волейболистов мира. Пытались навязать им игру, – цитирует официальный сайт ВФВ Мельничука. – В первой партии близко подтянулись. Вторую удалось выиграть. Но потом класс соперника сказался. Прежде всего, в исполнении подачи.

– За счет чего удалось выиграть вторую партию?

– Опять же за счет подачи. Вообще, с такими командами нужно играть, обладая хорошим уровнем подачи. Вот у Андрея полетело в одной расстановке, и нам удалось выйти вперед. Могли раньше довести до победы, но ввязались в упорную концовку. Хорошо, что смогли решить ее в свою пользу. Команда боролась. В плане эмоций, желания победить нельзя отказать ребятам, но мастерство соперника оказалось выше.