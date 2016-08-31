Николай Карполь - тренер женской сборной России на Кубке Ельцина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер Николай Карполь возглавит женскую сборную России по волейболу на Кубке Ельцина, информирует официальный сайт "Уралочки". Отмечается, что данное решение было принято совместно с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) в связи с 50-летием волейбольного клуба "Уралочка", главным тренером которой Карполь является. Таким образом, на тренерский пост сборной России Карполь вернулся спустя 12 лет. Его помощниками на турнире будут главный тренер казанского "Динамо" Ришат Гилядзутдинов, а также Михаил Карполь, входящий в тренерский штаб "Уралочки".