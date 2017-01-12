15:37 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

На пост тренера женской сборной России претендуют 4 специалиста

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Генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что на пост главного тренера женской сборной России претендуют четыре кандидата. В конце января состоится экспертный совет ВФВ, на котором и будут обсуждаться кандидатуры на пост наставника сборной.

- Экспертный совет ВФВ будет рассматривать четырех кандидатов на пост главного тренера женской сборной – Ришата Гилязутдинова, Вадима Панкова, Константина Ушакова и Владимира Кузюткина, - цитирует "Р-Спорт" Фадеева. - По итогам обсуждения экспертный совет порекомендует президиуму ВФВ одного кандидата на пост главного тренера. Аналогично и у мужской сборной. Дата президиума, на котором будут утверждены главные тренеры сборных, пока не назначена.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170112/1114828082.html

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