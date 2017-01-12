На пост тренера женской сборной России претендуют 4 специалиста

Генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что на пост главного тренера женской сборной России претендуют четыре кандидата. В конце января состоится экспертный совет ВФВ, на котором и будут обсуждаться кандидатуры на пост наставника сборной.

- Экспертный совет ВФВ будет рассматривать четырех кандидатов на пост главного тренера женской сборной – Ришата Гилязутдинова, Вадима Панкова, Константина Ушакова и Владимира Кузюткина, - цитирует "Р-Спорт" Фадеева. - По итогам обсуждения экспертный совет порекомендует президиуму ВФВ одного кандидата на пост главного тренера. Аналогично и у мужской сборной. Дата президиума, на котором будут утверждены главные тренеры сборных, пока не назначена.