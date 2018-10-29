Московское "Динамо" требует аннулировать исход матча с питерским "Зенитом" из-за ошибки при подсчете очков

Московское "Динамо" требует аннулировать результат матча чемпионата России против петербургского "Зенита" (1:3). Бело-голубые утверждают, что в четвертом сете при счете 21:20 в пользу питерцев судьи не внесли в протокол очко, выигранное столичным клубом.

"При счете 21:20 после результативной атаки волейболиста московского клуба "Динамо" Дика Кооя, счет в партии должен был сравняться, однако в судейском протоколе данное игровое действие не было зафиксировано. Таким образом, после следующего игрового действия, а именно результативной атаки игрока "Зенита", счет должен был стать 22:21 в пользу команды "Зенит", а не 22:20, как зафиксировал судейский столик. Данная ошибка привела к тому, что матч был объявлен завершенным при фактическом счете 25:24 в пользу "Зенита".

Попытки тренерского штаба "Динамо" обратить внимание судейской коллегии в лице первого судьи Николая Книжникова, второго судьи Дмитрия Карасева и инспектора матча Равиля Самедова (ВФВ) на неточность в протоколе, не привела к пересмотру данного эпизода.

Официальная статистика матча, представленная на сайте Всероссийской федерации волейбола зафиксировала путаницу со счетом, и для подтверждения правоты судейского решения при счете 24:24 у команды "Динамо" уменьшено количество набранных очков до 23.

После того, как встреча была объявлена завершенной, капитан "Динамо" Сергей Гранкин сообщил инспектору матча Равилю Самедову о том, что он отказывается от подписания протокола, а также о намерении подать протест в связи с ошибочными признанием победителя в данном матче. После этого, инспектором матча в присутствии тренерского штаба "Динамо" было объявлено о том, что подписание протокола не влияет на возможность подачи командой "Динамо" протеста в связи с несогласием с результатом матча, а капитан "Динамо" обязан подписать протокол, что, в конечном итоге, и было сделано. В связи с тем, что данная судейская ошибка хоть и была явной, капитан "Динамо" Сергей Гранкин и тренерский штаб клуба перед подачей протеста должны были еще раз документально удостоверится в правомерности своей позиции, что и было сделано путем пересмотра четвертой партии и пересчета всех набранных командой очков.

В связи с беспрецедентностью данной судейской ошибки и тем, что не засчитанное, но набранное "Динамо" очко, непосредственным образом влияло на исход всего матча, волейбольный клуб "Динамо" намерен обратиться во Всероссийскую федерацию волейбола и директорат ВФВ с ходатайством о признании результатов матча недействительными и проведением переигровки", – говорится в заявлении клуба.