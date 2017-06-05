Московское "Динамо" подпишет игрока сборной Франции

Блокирующий сборной Франции Кевин Ле Ру продолжит карьеру в московском "Динамо", сообщает "Р-Спорт" спортивного директора клуба Андрея Секретарева. Волейболист в составе национальной команды стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги.

- Сейчас могу сказать точно - команду пополнят такие игроки, как Денис Калинин, центральный блокирующий и игрок сборной Франции Кевин Ле Ру, доигровщик Дик Коой, - цитирует "Р-Спорт" Секретарева. - Могу сказать, что работа еще не закончена. Все самое интересное еще впереди.