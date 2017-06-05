21:24 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Московское "Динамо" подпишет игрока сборной Франции

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Блокирующий сборной Франции Кевин Ле Ру продолжит карьеру в московском "Динамо", сообщает "Р-Спорт" спортивного директора клуба Андрея Секретарева. Волейболист в составе национальной команды стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги.

- Сейчас могу сказать точно - команду пополнят такие игроки, как Денис Калинин, центральный блокирующий и игрок сборной Франции Кевин Ле Ру, доигровщик Дик Коой, - цитирует "Р-Спорт" Секретарева. - Могу сказать, что работа еще не закончена. Все самое интересное еще впереди.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170605/1121404991.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Говорим - Маричев, подразумеваем - успех!

21:46