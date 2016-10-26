10:00 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Локомотив" получил wild card для участия в "Финале шести" Кубка России

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Новосибирский "Локомотив" получил wild card для участия в "Финале шести" Кубка России среди мужских команд. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Финал шести" пройдет в Сургуте с 12 по 17 декабря. Ранее стало известно, что на wild card было подано три заявки – от "Югры-Самотлора", "Кузбасса" и "Локомотива".

- Решение по wild card принято, – цитирует "Р-Спорт" Яременко. – Это Новосибирск.

В "Финале шести" помимо "Локомотива" сыграют сургутский "Газпром-Югра", казанский "Зенит", белгородское "Белогорье", новоуренгойский "Факел" и московское "Динамо".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161026/1111343975.html

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