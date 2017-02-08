16:31 8 февраля | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Краснодарское "Динамо" требует от игрока более 10 миллионов рублей за расторжение контракта

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Игрок краснодарского "Динамо" Максим Пантелеймоненко заявил, что клуб, помимо того что не выплачивает зарплату с начала сезона, не дает ему играть и не собирается отпускать в другую команду бесплатно. В январе мужская и женская команды бойкотировали матчи чемпионата России из-за долгов по зарплате – спортсмены не получали денег с начала сезона. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявлял, что долги клуба по зарплате составляют порядка 275 миллионов рублей.

– Лично я подходил к Борису Симоненко перед Новым годом, в ноябре 2016 года, – цитирует "Р-Спорт" Пантелеймоненко. – Я хотел уйти в "Динамо" из Ленинградской области. В личном разговоре вновь было сказано, что я должен выплатить непомерную для меня компенсацию за разрыв контракта. Намного больше, чем 10 миллионов рублей. Отмечу, что размер потенциального контракта в новом клубе был бы меньше, чем размер компенсации за переход. При этом я не получаю зарплату уже много месяцев, как и все ребята.

Да, в контракте написано, что я должен выплатить неустойку за расторжение в одностороннем порядке. И клуб вправе требовать эту неустойку. Но в контракте также написано, что клуб должен платить зарплату вовремя и в полном объеме. Так платите, пожалуйста, и требуйте потом неустойку. Все по-честному. Но если клуб не в состоянии исполнить свои обязательства перед игроком, на каком основании он что-то требует от игрока?

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170208/1116013215.html

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