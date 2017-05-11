Алексей Вербов: "Только кажется, что победа далась "Зениту" легко"

Либеро "Зенита" Алексей Вербов подчеркнул, что команде непросто далось чемпионство в сезоне-2016/17. Казанский клуб сегодня обыграл московское "Динамо" в финале (3:0) и в девятый раз завоевал золото суперлиги. За весь чемпионат команда не проиграла ни одного поединка.

- Только кажется, что победа далась легко, - цитирует "Р-Спорт" Вербова. - Все говорят, что у нас легкий сезон очень, что у нас сумасшедшая беспроигрышная серия – но это все только кажется. Вы себе не представляете, сколько сил вложено в эту серию и в эту победу. Вообще, завоевание медалей, тем более золотых, нелегкое дело. Мы кучу сил и эмоций для этого прикладываем.

Сейчас мы, наконец, выиграли и теперь отпуск! Я очень счастлив. В сборную России я не еду, и сейчас у меня есть времечко, чтобы выдохнуть, побыть с семьей, съездить куда-то отдохнуть.