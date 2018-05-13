Вильфредо Леон: "Я буду всегда любить и помнить Казань"

Сразу после финала волейбольной лиги чемпионов, в которой "Зенит" обыграл "Лубе Чивитанову" (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15), прошли проводы Вильфредо Леона.
Кубинский доигровщик так растрогался, что не смог сдержать слез.
– Спасибо вам. Спасибо, Казань. Я буду всегда любить и помнить вас, - сказал Леон на русском языке.
Леон продолжит карьеру в итальянской "Перудже". За четыре сезона в Казани Леон выиграл четыре чемпионата России, четыре Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира. (Артур ЕНИКЕЕВ)
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http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2017-2018/playoff/