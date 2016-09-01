Татьяна Кошелева: "Неудачу в Рио переживаю по-особенному"

Лидер женской сборной России Татьяна Кошелева в интервью "СЭ" подчеркнула, что по-прежнему не до конца отошла от неудачного выступления национальной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Напомним, подопечные Юрия Маричева на Играх вышли в 1/4 финала, где в трех партиях уступили сербкам, завоевавшим в итоге серебряные медали.

– На 100 процентов – нет. До сих пор много эмоций, из-за которых я пока не могу абсолютно трезво смотреть на произошедшее. В голову постоянно лезут мысли по поводу нашего выступления. И мне по-прежнему тяжело принять его. Ведь была проделана огромная работа. Причем не только в плане волейбола. Вообще во всех сферах жизни! Все было брошено на подготовку к этой Олимпиаде. И эту неудачу я переживаю по-особенному.

– Внутри сейчас опустошение?

– Уже нет. Все-таки я взрослый человек и должна уметь себя контролировать. Но Олимпийские игры в Рио, безусловно, большая потеря для меня. Я отдавала все за шанс побороться за медаль и мне очень жаль, что он был упущен. Но смотреть всегда надо в будущее. А там у меня – новая команда. "Эджзаджибаши". В пятницу улетаю в Турцию и сразу же приступаю к работе. Времени сомневаться и мучиться у меня просто нет. Надо смотреть вперед. (Владимир ИВАНОВ)

Татьяна Кошелева: "Желание играть за сборную у меня есть"