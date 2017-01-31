Татьяна Кошелева: "Краснодарское "Динамо" погасило большую часть долга передо мной"

Доигровщица "Эджаджибаши" и сборной России Татьяна Кошелева отметила, что ее бывший клуб – краснодарское "Динамо" – погасил перед ней практически всю задолженность. По словам волейболистки, очень важно, чтобы команда с таким громким именем "не ушла в небытие".

– В начале этого сезона мне погасили практически всю задолженность, осталась одна зарплата, – приводит "Р-Спорт" слова Кошелевой. – Я благодарна клубу за то, что они частично погасили мой долг, но в то же время жду и надеюсь. В свою очередь хочу поддержать девочек, тренерский штаб. Я по себе знаю, как это тяжело и трудно, когда ты работаешь и находишься в неведении и не можешь быть четко уверен в своем будущем. Это правда очень тяжело. В прошлом году у нас была задолженность 10 месяцев, мы все ждали, и с нами чудо произошло. Сейчас и у мужской, и у женской команды критическая ситуация – мои слова поддержки им, болельщикам. Это команда с большим именем, богатой историей, громкими победами, и очень хочется, чтобы она не ушла в небытие.

– Какие ваши дальнейшие действия?

– Передо мной есть долг, и мне интересно, когда все это будет выплачено. Я в суд не подавала, у нас есть устная договоренность с клубом. У меня не было времени заниматься судами, потому что я находилась в сборной и доверилась устному обещанию. Конечно, мне интересно и за себя, и за команду, потому что Краснодар для меня не просто клуб. В этой команде в общей сложности я провела три замечательных года своей карьеры.