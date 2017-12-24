Ришат Гилязутдинов: "Динамо" не надоело выигрывать Кубок России"

Главный тренер казанского "Динамо" Ришат Гилязутдинов сказал, что победа над "Енисеем" (3:0) в решающем матче "Финала четырех" Кубка России далась его команде нелегко. Клуб из столицы Татарстана в четвертый раз в своей истории завоевал этот трофей.

- Выигрывать Кубки России "Динамо" не надоело, хотя может показаться, что мы не так рады победе, - цитирует "Р-Спорт" Гилязутдинова. - Я очень рад, что мы выиграли Кубок России - наш первый титул в этом сезоне. Благодарен команде за то, что мы так держали концентрацию в финальной игре. Мы проделали большую работу. Огромное спасибо всем нашим болельщикам.

"Енисей" очень хорошо играл сегодня, и нам было непросто победить.

Когда Малых мало. "Динамо-Казань" – обладатель Кубка России

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